Незаконні порубки лісу на понад ₴18 млн.: на Закарпатті повідомлено підозру службовцю лісництва

Викрили протиправну діяльність підозрюваного оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, службовець лісництва замість того, аби притягнути «чорних лісорубів» до відповідальності за незаконні порубки деревини, «закрив очі» на порушення. Унаслідок цього державі було завдано збитків на суму понад 18 млн грн.

На підставі отриманих доказів службовцю лісництва правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з документування здійснювалися спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, працівниками УСБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України