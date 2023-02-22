Незаконні викиди забруднюючих речовин в атмосферу зі збитками державі майже на ₴400 тис. — вручено підозру директору підприємства

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору підприємства за фактом службової недбалості, що завдала тяжкі наслідки інтересам держави, та за фактом забруднення атмосферного повітря шкідливими для довкілля речовинами внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 241 КК України).

За даними слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю у Харківському районі без отримання спеціального дозволу забезпечив проведення господарської діяльності з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Це створило небезпеку для навколишнього природнього середовища через накопичення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також небезпеку створення парникового ефекту, фотохімічного смогу, кислотних дощів тощо.

Своїми незаконними діями директор підприємства завдав тяжкі наслідки державі на суму майже 400 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура