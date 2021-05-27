Незаконний видобуток піску — на Харківщині припинено діяльність кар’єра (фото, відео)

За процесуального керівництва обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил використання надр, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України).

За даними слідства, підприємство, маючи дозвіл на видобуток корисних копалин та отримавши в оренду земельну ділянку площею 2,5 га, почало видобуток піску взагалі на іншій земельній ділянці, на яку відповідних дозвільних документів на вказану діяльність не було.

Розмір кар’єру, де незаконно видобували пісок, складає приблизно 10 га. Незаконний видобуток піску відбувався на території Роганської об’єднаної територіальної громади, а саме на землях Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення.

26 травня цього року за участі спеціалістів, геодезистів, екологів, співробітників Держпраці проведено огляд зазначеної місцевості. Вилучено 4 одиниці спецтехніки, а також 8 вантажних автівок. Вирішується питання про накладення арешту на вказане майно. Крім того, вилучено документацію та чорнові записи.

Також взято зразки ґрунту та піску. Після проведення необхідних експертиз буде встановлено суму шкоди, заподіяної державі незаконним видобутком піску. За попередніми даними, державі заподіяно шкоду на мільйони гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області, Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вирішується питання щодо повідомлення про підозру за фактом порушення правил використання надр, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури