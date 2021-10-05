Незаконний збут пального — припинено діяльність автозаправної станції (фото)

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого пального (ч. 1 ст. 204 КК України) викрито незаконну автозаправну станцію.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради гаражному кооперативу надано у власність на безоплатній основі земельну ділянку, розташовану на території Московського району м. Харкова, для здійснення будівництва та експлуатації гаражів. Вартість зазначеної ділянки складає 7,5 млн грн.



Встановлено, що засновниками гаражного кооперативу будівництво гаражів так і не здійснено, а земельна ділянка використовується в особистих комерційних цілях.

Так, групою осіб на вказаній земельній ділянці облаштовано автозаправну станцію зі стаціонарним обладнанням, з якої здійснювався незаконний продаж паливних матеріалів. Крім того, вказані особи створили розгалужену мережу зі збуту пального на території району за допомогою спеціально обладнаних автомобілів.

На території незаконної автозаправної станції проведено обшуки, у ході яких вилучено бензовоз, розрахований на перевезення 5 тонн пального, у якому містився бензин, а також чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність, і грошові кошти.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилученого майна, встановлюється походження пального.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Крім того, триває досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради (ч. 2 ст. 364 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури