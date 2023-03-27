Незаконно нарубали дерев зі збитками у ₴18 млн. – повідомлено про підозру 5 працівникам лісгоспу на Київщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом особам за фактами незаконних порубок дерев та службової недбалості (ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «СЛП «Київоблагроліс» за службової недбалості керівництва ДСЛП «Київлісозахист» та Київського обласного і по місту Києву управління лісового та мисливського господарства здійснювали суцільні санітарні рубки на земельних ділянках площею понад 1 га на території Сидоровицького державного агролісництва.

При цьому ними не було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля.

Внаслідок проведення незаконних порубок дерев державі завдано 17 млн 974 тис матеріальної шкоди.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом територіального управління ДБР у м. Києві, оперативний супровід – Департаментом забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особам вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора