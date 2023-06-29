Незаконно отримали з бюджету понад ₴55 млн. відшкодування ПДВ: 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

Серед підозрюваних – колишні посадовці столичної податкової служби, адвокат, керівники комерційних структур, депутат однієї з районних рад Київщини, мешканці Києва та області.

Викрили схему незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з Офісом Генерального прокурора. За даними слідства, до її організації та функціонування причетні 10 осіб з чітким розподілом ролей: контроль за всіма діями фігурантів, підготовка необхідної документації, ведення бухгалтерії, комунікація з податківцями тощо.

Згідно з податковим законодавством України підприємства, на яких працюють особи з інвалідністю і які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності, звільняються від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Проте цю пільгу ділки перетворили на злочинну схему.

Службові особи низки товариств подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Таким чином безпідставно отримували можливість використання податкових пільг.

У подальшому фігуранти подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. Керівник відділу столичної податкової служби та його співробітник, котрі також були задіяні у схемі, не перевіряли належним чином інформацію та погоджували документи, на підставі яких товариства отримували кошти.

За результатами експертного дослідження у такий спосіб комерційні структури безпідставно отримали з бюджету понад 55 млн грн.

27 червня на підставі зібраних у ході слідства доказів 10 учасникам злочинної організації поліцейські повідомили підозру, серед них – уже колишні податківці, адвокат, керівники комерційних структур та депутат однієї з районних рад Київської області. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 та 3. ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Окрім того, за результатами проведення санкціонованих обшуків вилучили гроші та документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано трьох підозрюваних. Вирішується питання щодо обрання всім учасникам злочинної організації запобіжних заходів. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, задіяних в оборудці, та відшкодування завданих державі збитків.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України