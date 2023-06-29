Незаконно отримали з бюджету понад ₴55 млн. відшкодування ПДВ: 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

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Серед підозрюваних – колишні посадовці столичної податкової служби, адвокат, керівники комерційних структур, депутат однієї з районних рад Київщини, мешканці Києва та області.

Викрили схему незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з Офісом Генерального прокурора. За даними слідства, до її організації та функціонування причетні 10 осіб з чітким розподілом ролей: контроль за всіма діями фігурантів, підготовка необхідної документації, ведення бухгалтерії, комунікація з податківцями тощо.

Незаконно отримали з бюджету понад 55 млн грн відшкодування ПДВ: 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

Згідно з податковим законодавством України підприємства, на яких працюють особи з інвалідністю і які безпосередньо беруть участь у виробничій діяльності, звільняються від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Проте цю пільгу ділки перетворили на злочинну схему.

Незаконно отримали з бюджету понад 55 млн грн відшкодування ПДВ: 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

Службові особи низки товариств подавали до державних органів фіктивні дані про працівників, які мають інвалідність і які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Таким чином безпідставно отримували можливість використання податкових пільг.

Незаконно отримали з бюджету понад 55 млн грн відшкодування ПДВ: 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

У подальшому фігуранти подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. Керівник відділу столичної податкової служби та його співробітник, котрі також були задіяні у схемі, не перевіряли належним чином інформацію та погоджували документи, на підставі яких товариства отримували кошти.

Незаконно отримали з бюджету понад 55 млн грн відшкодування ПДВ: 10 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру

За результатами експертного дослідження у такий спосіб комерційні структури безпідставно отримали з бюджету понад 55 млн грн.

27 червня на підставі зібраних у ході слідства доказів 10 учасникам злочинної організації поліцейські повідомили підозру, серед них – уже колишні податківці, адвокат, керівники комерційних структур та депутат однієї з районних рад Київської області. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 та 3. ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Окрім того, за результатами проведення санкціонованих обшуків вилучили гроші та документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано трьох підозрюваних. Вирішується питання щодо обрання всім учасникам злочинної організації запобіжних заходів. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, задіяних в оборудці, та відшкодування завданих державі збитків.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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