Незаконно передав в іпотеку майно на ₴25 млн.: на Сумщині директору заводу повідомлено підозру

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції, керівник заводу, переслідуючи корисливі цілі, передав в іпотеку дитячий оздоровчий комплекс, що належав заводові. Він достеменно знав, що укладання іпотечного договору суперечить законодавству, оскільки майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у заставу.
Внаслідок таких дій державі було завдано збитків на суму понад 25 млн грн.
На підставі отриманих доказів слідчі Сумського районного управління поліції повідомили директорові заводу про підозру.
Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
За зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 68 000 до 102 000 гривень або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.