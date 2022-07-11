Незаконно передав в іпотеку майно на ₴25 млн.: на Сумщині директору заводу повідомлено підозру

За зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 68 000 до 102 000 гривень або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.