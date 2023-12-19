Незаконно продавали нарковмісні медичні препарати: повідомлено про підозру фармацевтам трьох столичних аптек

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад шість тисяч пігулок, обіг яких обмежено, комп’ютерну техніку, касові апарати, службову документацію та гроші. Чотирьом фармацевтам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури та з залученням аналітиків кримінального аналізу викрили чотирьох осіб, які порушили правила відпуску нарковмісних лікарських препаратів, обіг яких обмежено.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку Олександра Дибова, правоохоронці задокументували факти незаконного продажу у трьох аптеках однієї з аптечних мереж комбінованих наркотичних лікарських засобів, які містять у своєму складі кодеїн:

«Ми встановили, що фігуранти працювали в різних аптеках на території столиці. Порушники здійснювали незаконний продаж ліків, які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн. Вони без рецепту лікаря відпускали лікарські засоби, які підлягають продажу лише за його наявності. Окрім цього, під час обшуку приміщень нами вилучено понад шість тисяч пігулок, обіг яких обмежено, ноутбуки, касові апарати, розрахунковий термінал, службову документацію та гроші.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили про підозру чотирьом працівникам аптек за ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України – порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до санкції, інкримінованої фігурантам статті, їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва