Незаконно приватизували тенісні корти за заниженою на ₴47 млн. ціною – двом посадовцям КМДА, директору товариства та двом оцінщикам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва у межах провадження щодо незаконного привласнення об’єкту комунального майна повідомлено про підозру двом посадовцям Департаменту комунальної власності міста Києва, директору приватного товариства та двом суб’єктам оціночної діяльності (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство з кінця 2016 року орендувало об’єкт нерухомості у територіальної громади міста Києва, а саме комплекс тенісних кортів загальною площею 7 354,1 кв. м у Солом’янському районі столиці.

У подальшому у директора товариства виник умисел на привласнення зазначеного об’єкта нерухомості шляхом його незаконної приватизації.

Для цього підозрюваний залучив суб’єктів оціночної діяльності, які розробили документацію, необхідну для проведення процедури приватизації комунального майна разом із висновком про його вартість. Останні за його вказівкою навмисно внесли у документ неправдиву інформацію про стан нерухомості, кількість тенісних кортів, зменшивши загальну вартість об’єкту на 47 млн грн, в порівняні з реальною.

Після цього об’єкт нерухомості був відчужений за ціною, зазначеною оцінщиками.

Вказані дії стали можливими внаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов’язків з боку співробітників Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА, які, згідно своїх посадових обов’язків, зобов’язані здійснювати перевірку звітів про оцінку майна та його інвентаризації.

Дії директора товариства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, оцінщиків – за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України, посадовців Департаменту КМДА – за ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Заходи з викриття протиправних дій проводилися прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві. Оперативний супровід – Правобережний МРВ ГУ СБ України у місті Києві та Київської області.

Пресслужба Київської міської прокуратури