Незаконно утримували та катували цивільних громадян: на Чернігівщині скеровано до суду справу щодо двох російських окупантів

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування щодо двох російських військових, які причетні до облаштування катівні в селі Чернігівського району та незаконного утримання там цивільних українців.

В ході досудового розслідування поліцейські довели причетність підозрюваних військовослужбовців рф до катування мирних громадян.

Зокрема, слідством встановлено, що один з підозрюваних, начальник військової поліції окупаційного контингенту у званні полковника армії рф, наказав іншому підозрюваному доставляти незаконно затриманих цивільних українців на пилораму в селі, де базувався підрозділ окупантів.

На виконання явно злочинного наказу свого командира другий підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями країни-агресора впродовж декількох тижнів звозили захоплених цивільних до пилорами. У катівню доставляли як мешканців цього села, так і незаконно затриманих у навколишніх населених пунктах.

Бранців утримували в промерзлому приміщенні без опалення, в антисанітарних умовах, без водопостачання і водовідведення, позбавлених будь-яких меблів для сидіння та спальних місць. Люди нерідко перебували із зав’язаними очима та руками, по декілька діб не мали можливості ані харчуватися, ані справляти природні потреби. Також вони не отримували медичної допомоги, якої потребували після перенесених багаторазових садистських допитів.

Слідство встановило, що підозрювані організували систематичне катування мирних українців з метою отримання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та учасників антитерористичної операції. Також вони намагалися здобути відомості про причетних до знищення колони військової техніки росіян.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області завершили досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 статті 28 та ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Матеріали провадження з обвинувальним актом передано прокуророві Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року поліцейські Чернігівщини скерували до суду кримінальне провадження стосовно цих же фігурантів. Окупанти обвинувачуються у розстрілі трьох братів, вчиненому 18 березня 2022 року.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області