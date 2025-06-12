Незаконно «утилізували» небезпечні відходи, забруднюючи землю – викрито працівників приватного підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами забруднення земель відходами та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, службові особи місцевого приватного підприємства, незважаючи на відсутність дозвільних документів та устаткування, необхідного для утилізації небезпечних відходів, на постійній основі укладали договори з іншими підприємствами, установами та організаціями щодо надання послуг зі збирання, оброблення та видалення небезпечних відходів.

Для ведення своєї діяльності зловмисники використовували земельну ділянку на території Чернігівського району, де створили несанкціоноване звалище небезпечних та особливо небезпечних відходів (медичні відходи, ядохімікати, ртутовмісні відходи, відпрацьовані елементи живлення, автомобільні шини тощо).

Вказані відходи мали бути утилізові без шкоди екології згідно норм екологічної безпеки. Натомість вони накопичувалися на земельній ділянці та «утилізувалися» шляхом закопування в землю, що призводить до забруднення земель, навколишнього природнього середовища й становить небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків за місцями проживання фігурантів та місцем здійснення господарської діяльності.

Також проведено огляд забрудненої земельної ділянки, відібрано проби грунту/піску для проведення досліджень та судових експертиз.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності здійснюється слідчими СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури