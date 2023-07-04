Незаконно вирубали дерев на мільйон гривень: судитимуть учасників організованої злочинної групи

Викрили протиправну діяльність правопорушників слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, працівники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, досудовим розслідуванням встановлено, що до складу організованої злочинної групи входили лісничий одного з районних лісогосподарських підприємств області, лісник того ж підприємства, а також їхній спільник. В 2022 році зловмисники здійснювали незаконну вирубку дерев та збували отриману лісопродукцію.

Своїми протиправними діями правопорушники спричинили тяжкі наслідки екології та завдали значної шкоди лісовому господарству.

Дії зловмисників слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) та ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка, незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

За цей злочин передбачено покарання – до семи років позбавлення волі.

Матеріали з обвинувальним актом направлені до суду.

Відділ комунікації поліції Вінницької області