Незаконно вивіз врожай зернових: завершено розслідування щодо пособника окупантів

Під час окупації Херсона військовими рф фігурант, працюючи на загарбників, забезпечив незаконне вивезення на підконтрольні росією території майже трьох тисяч тонн зернових. 54-річному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України – пособництві державі-агресору. Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт щодо підозрюваного скерований на розгляд суду. Фігуранту загрожує 12 років перебування за гратами.

Як розповіла заступник начальника Херсонського районного управління поліції Альона Кметь, оперативники підрозділу встановили, що 54-річний херсонець у червні 2022 року добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою. А саме – фігурант погодився обійняти посаду так званого «дірєктора государствєнного унітарного прєдпріятія «херсонскій морской торговий порт»».

Під час проведення подальших слідчо-розшукових заходів поліцейські також з’ясували, що наприкінці вересня того ж року псевдодиректор із воєнізованою охороною прибули на територію «Херсонського комбінату хлібопродуктів». Військовослужбовці рф взяли підприємство під контроль, а фігурант зайнявся виконанням наданого йому керівництвом окупаційної влади незаконного розпорядження щодо вивозу («евакуації») зернових культур із Херсона. Загалом псевдодиректор «морпорту» забезпечив вивіз із території ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» зерна ячменю 3 класу. Майже 800 тонн зернових належали одному з українських підприємств. Інший ячмінь був власністю фірми зі Сейшельських островів.

Протиправні дії фігуранта були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України. Нині слідчі завершили досудове розслідування злочину проти основ національної безпеки України. Наразі обвинувальний акт затверджений Херсонською окружною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Псевдодиректору «морпорту» загрожує тюремне ув’язнення на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області