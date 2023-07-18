Незаконний гральний бізнес у Приморському районі Одеси – 5 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували діяльність інтерактивних гральних закладів. Понад рік вони «забезпечували» роботу низки таких закладів в Приморському районі Одеси під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет. Підпільні заклади працювали із забезпеченням суворої конспірації.

Гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку з дозволу адміністратора. При цьому, касири-адміністратори приймали рішення про допуск чи не допуск до закладу того або іншого гравця.

Під час обшуків вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та іншої техніки – монітори, системні блоки, сервери, маршрутизатори, відеореєстратори, пристрої для друкування чеків, жорсткі диски, а також чорнову документацію та готівку.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Також вживаються заходи щодо встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, у тому числі працівників правоохоронних органів, які «закривали очі» на незаконний гральний бізнес.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури