Незаконний перетин кордону військовозобов’язаними за $12 тис. – трьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру групі осіб в організації та керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а також у підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

Схему перетину кордону призовниками за грошову винагороду було викрито ще в серпні 2022 року.

За даними слідства, столична адвокатка у змові з іншими особами розробила та впровадила механізм виготовлення і збуту підроблених висновків військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Києва. З цими документами чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану. Вартість таких «послуг» становила 12 тис доларів США з однієї особи.

На початку серпня 2022 року її затримали під час одержання коштів. Керівником Київської міської прокуратури їй було повідомлено про підозру.

За результатами подальшого досудового розслідування та проведених обшуків встановлено причетність до цієї схеми ще трьох осіб, яким 19 жовтня 2022 року теж повідомлено про підозру.

Встановлено, що вони організували незаконне переправлення через державний кордон України щонайменше трьох осіб.

Наразі тривають необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції в м. Києві за матеріалами та у взаємодії з управлінням міграційної поліції ГУ Нацполіції у м. Києві та ДКІБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура