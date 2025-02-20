Незаконний видобуток мінеральних вод на Закарпатті – керівництво санаторію заподіяло державі збитків на суму понад півмільярда гривень

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області повідомили про підозру очільнику та заступнику одного з санаторних комплексів у регіоні.

В ході слідства вдалося встановити, що 46-річний директор оздоровчого закладу та його 30-річний заступник, депутат сільської ради, маючи ліцензію на видобуток мінеральних вод зі свердловини у межах Мукачівського району, здійснили незаконну врізку в іншу трубу з мінеральною водою поза дозволеними їм офіційно межами.

Здійснюючи звідти забір води, тільки за пів року фігуранти незаконно видобули 26 000 метрів кубічних вуглекислих мінеральних вод.

Отриманий в такий незаконний спосіб природній ресурс зловмисники перевозили у цистернах до місць розливу, а опісля – продавали на території всієї країни.

За даними слідства, внаслідок такої протиправної діяльності, державі було завдано багатомільйонних збитків, сума яких сягає понад 644 мільйони гривень.

На підставі проведених експертиз та зібраних у ході досудового розслідування доказів слідчі ГУНП в Закарпатській області повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил охорони або використання надр та незаконного видобування корисних копалин. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави загальною сумою майже 1 млн 200 тисяч гривень.

Заходи з викриття проводилися за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Поліція Закарпатської області