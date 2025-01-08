Незаконний видобуток піску зі збитками державі майже у ₴900 тис. – мешканцю Київщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру у незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 4 ст. 240 КК України).

За даними слідства, 56-річний місцевий житель у вересні 2023 року організував схему незаконного видобування корисних копалин на території Вишгородської територіальної громади за відсутності дозвільних документів.

Перебуваючи на земельній ділянці, що розташована в адміністративних межах села Хотянівка Вигородського району, залучивши осіб не обізнаних у його протиправних намірах, за допомогою спецтехніки, а саме: екскаватора та вантажного самоскида, здійснив незаконний видобуток природного некарбонатного середньозернистого піску. Загальним об’ємом якого 1439 кубічних метрів, що відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Своїми діями чоловік завдав шкоди державі в особі Вишгородської міської ради на суму 882 470 тисяч гривень.

За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура