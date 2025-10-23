Незаконний збут зброї: у Дніпрі чотирьом чоловікам повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра чотирьом жителям Дніпропетровської області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрювані організували схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, привезених із зони бойових дій. Підозрювані підшукували потенційних покупців через знайомих, а товар реалізовували по території області під час особистих зустрічей.

В ході розслідування було проведено три оперативних закупки, під час яких «продавці» збули автомати Калашникова, пістолет Макарова та набої до вказаної зброї.

Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено 6 автоматів Калашникова, 5 пістолетів Макарова, ручний протитанковий гранатомет, глушники до пістолетів та автоматів, 7 гранат, понад три тисячі патронів, грошові кошти, мобільні телефони та ноутбук. Крім цього, в одного з чоловіків вилучено понад 1 кг речовин, попередньо схожих на наркотичні, які будуть направлені на експертизу.

Наразі трьом чоловікам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,5 млн грн, а іншому вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури