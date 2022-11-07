Ні грошей, ні гаджету: шахрай заволодів коштами жительки Шостки

Намагаючись придбати через Інтернет вподобаний мобільний телефон, жителька Шостки перерахувала понад 20 000 гривень передоплати, залишившись у підсумку без вподобаного гаджета та своїх грошей.

У поліцію з заявою про шахрайство звернулася 33-річна жителька Шостки. Жінка розповіла, що в одній з соціальних мереж вона знайшла пропозицію про придбання мобільного телефону по дуже привабливій ціні. Бажаючи його купити, остання написала автору оголошення й, за умовами продавця, перерахувала йому 21 590 гривень передоплати.

Вподобаного гаджету вона так і не отримала, а сам автор оголошення перестав відповідати на її повідомлення.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не надсилати передоплату за замовлений у інтернеті товар, а розраховуватися за нього під час його отримання, попередньо перевіривши його справність. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області