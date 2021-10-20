Ні товару, ні грошей — громадяни продовжують потрапляти в шахрайські пастки

Впродовж доби працівники поліції зареєстрували два факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Громадяни купували та продавали різноманітний товар через мережу Інтернет та натрапили на аферистів.

Житель Підволочиського району розмістив на сайті- оголошень допис про продаж автомобільних шин. До нього зателефонував потенційний покупець та обумовив умови покупки. Він скинув продавцю рейкове посилання за яким краянин ввів персональні дані свого банківського рахунку. За лічені хвилини йому надійшло сповіщення про списання балансу в розмірі понад 13 тисяч гривень.

Ще один потерпілий мешканець Великої Березовиці. Чоловік хотів придбати дрова. Аферист попросив здійснити передоплату в розмірі 2000 гривень, що й зробив заявник. Однак згодом заявник збагнув, що його ошукали, адже псевдопродавець вимкнув телефон.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним:

• завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;

• нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;

• не розголошуйте дані картки. Насамперед це стосується номера, терміну дії, CVC2/CVV2. А ще краще — зробіть віртуальну картку: таку послугу надають практично всі банки;

• зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;

• читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області