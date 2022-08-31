Ні товару, ні грошей: шахрайка зі «стажем» продавала неіснуючий одяг у соцмережі

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 24-річну жінку в шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Прокурори довели вину мешканки смт Краснопавлівка Лозівського району. Встановлено, що жінка, яка раніше вже була судима за шахрайство, створила в соціальній мережі декілька фейкових сторінок магазинів жіночого одягу.

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Оплату за товар шахрайка прохала перерахувати на картку та обіцяла вислати одяг після отримання грошей, проте своїх замовлень покупці так і не отримали.
Потерпілі переводили шахрайці різні суми – від 300 грн до понад 3,5 тис. грн. З квітня 2021 року по лютий 2022 року псевдопідприємиця встигла ошукати 30 осіб.

26 серпня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання. Остаточно призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура

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