Ні товару, ні грошей — житель Тернопільщини потрапив у шахрайську пастку

Працівники відділення поліції № 2 м. Бучач зареєстрували факт шахрайства вчинений щодо місцевого мешканця. Чоловік купував через мережу Інтернет товар та натрапив на афериста.

55-річний заявник розповів, що знайшов на інтернет-платформі допис про продаж дров. Чоловіка зацікавило оголошення, адже автор оголошення зазначив дуже вигідну ціну. Краянин зателефонував за вказаним номер та погодився на умови продавця. Чоловік здійснив передоплату в розмірі 8140 гривень й очікував сповіщення про доставку. Однак через деякий час він зрозумів, що його ошукали: телефон продавця був вимкнений, а товару він так й не отримав. Про подію повідомив правоохоронців.

Відомості про злочин правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним:

• завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;

• нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;

• не розголошуйте дані картки. Насамперед це стосується номера, терміну дії, CVC2/CVV2. А ще краще — зробіть віртуальну картку: таку послугу надають практично всі банки;

• зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;

• читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області