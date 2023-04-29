Нібито на ЗСУ: шахраї просять гроші від імені посадовців Ужгородської міської ради

Підприємці Ужгорода повідомляють, що отримують листи, а також дзвінки від невстановлених осіб, які від імені міського голови Богдана Андріїва або його заступників просять перерахувати гроші для потреб ЗСУ.

Про це інформує пресслужбі міської ради.

“Заявляємо, що посадові особи Ужгородської міської ради діють виключно в межах чинного законодавства, не звертаються до підприємців із проханнями про надання грошової допомоги для ЗСУ”, – повідомляють у міськраді.

Ужгородська міська рада звернулася до Нацполіції для встановлення осіб шахраїв.

Підприємців також просять повідомляти про подібні випадки правоохоронні органи та міську раду. // zaholovok.com.ua