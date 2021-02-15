Николаевец сообщил в полицию, что убил товарища, но не успел сбежать с места преступления

Житель Николаева позвонил в полицию и сообщил, что убил товарища. Он попытался покинуть место преступления, но уже к этому моменту приехали полицейские.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в комнате общежития по улице Георгия Гонгадзе в Заводском районе Николаева произошло убийство, поступило утром 15 февраля на линию «102».

Как позже выяснилось, позвонил в полицию сам злоумышленник – 39-летний местный житель, который накануне употреблял с пострадавшим алкоголь в его комнате общежития. Во время застолья между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой злоумышленник причинил хозяину несовместимые с жизнью побои.

Увидев, что пострадавший не подает признаки жизни, мужчина сообщил об этом в полицию.

Злоумышленника задержали при попытке покинуть место преступления полицейские роты полиции особого назначения, которые первыми прибыли на место происшествия.

При осмотре эксперт обнаружил у погибшего многочисленные травмы головы. Для установления окончательной причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

При процессуальном руководстве прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается. // Преступности.НЕТ