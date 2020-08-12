«Николаевпассатранс» разыскивает пассажира, который избил водителя автобуса (фото)

Коммунальное предприятие «Николаевпассатранс» разыскивает мужчину, который избил водителя автобуса.

Об этом сообщается на Facebook-странице КП.

Как известно, 10 августа в Николаеве пассажир коммунального автобуса, который курсирует по маршруту №51, вместе со спутницей начали скандал из-за пропущенной остановки «Автовокзал». Далее мужчина избил водителя во время движения автобуса. Водителю наложили швы, он сейчас на больничном. По факту нападения открыто уголовное производство.

«Просим всех, кто узнал мужчину или женщину, связаться с КП «Николаевпассатранс» по телефону 050 768 0483 или сообщить в полицию на 102!» – обратились на предприятии.

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