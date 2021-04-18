Николаевская бизнесвумен, подозреваемая в похищения мужа, заявила, что к делу причастна мафия

Судья арестовал всех подозреваемых на два месяца

Малиновский районный суд Одессы арестовал Руслана Скрипниченко, Владимира Сайтарлы, Викторию Рослякову и Максима Якимовича, подозреваемых в похищении людей часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины, пытках часть 2 статьи 127 УКи вымогательстве часть 2 статьи 189 УК. Об этом сообщает корреспондентка издания «Ґрат» из зала суда — заседания по мере пресечения прошли 15 апреля и закончились к полуночи.

По версии следствия, 35-летняя жительница Николаева, хозяйка салона красоты Виктория Рослякова решила завладеть деньгами и недвижимостью своего гражданского мужа — 55-летнего гражданина Греции Николаса Папаниколау. 17 февраля 2021 года она встретилась с мужем и его 27-летним племянником Апостолом Апостоласом и заманила их в квартиру, где мужчин уже поджидали знакомые Росляковой в балаклавах — Руслан Скрипниченко, Владимир Сайтарлы и Максим Якимович и двое неизвестных. Мужчины повалили греков на пол, заковали в наручники и начали бить.

На следующий день Папаниколау и Апостолоса вывезли в Николаев, где их пытали утюгом, угрожали огнестрельным оружием и, «приставляя нож к горлу», добивались, чтобы они согласились отдать деньги и переписать недвижимость. Для этого их привозили в Одессу. Под давлением подозреваемых за два месяца греки перевели похитителям со своих счетов 600 тысяч евро и переоформили на Рослякову шесть квартир в элитных районах Одессы.

Как рассказал следователь Андрей Бандус, друг Папаниколау из Греции заподозрил несчастье, когда Николас перестал выходить на связь, и связался с одесской адвокаткой Анастасией Гаврилюк. Она заявила в полицию о пропаже иностранца. 13 апреля полицейские нашли квартиру на Гагаринском плато в Приморском районе, где держали греков, освободили их и задержали Сайтарлы с Якимовичем. Позже полиция задержала Скрипниченко у него дома и Рослякову на въезде в Одессу.

На Скрипниченко Папаниколау и Апостолас указали во время следственных действий. По словам потерпевших, он был одним из тех, кто их удерживал, пытал и вымогал деньги.

Скрипниченко на заседании по мере пресечения заявил, что не признает вину ни по одному подозрению и попросил суд не арестовывать его.

«Понимаю, что преступление действительно имело место быть, но я к этому отношения не имею. Я даже не знаю ни одного человека, которые фигурируют в этом производстве», — заявил он.

Потерпевшие также заявили, что к делу причастен Сайтарлы. В суде он рассказал, что работает в спеподразделении министерства юстиций «Циклон» «Тюремный спецназ», занимающийся подавлением массовых беспорядков, предотвращением террористических и других преступлений в местах заключения, но ему предложили подработать охранником.

Адвокат Игорь Тонкошкур заявил, что его подзащитный признает, что «охранял людей и не выпускал их», но о пытках он ничего не знал. По словам адвоката, сами потерпевшие указали, что Сайтарлы их не пытал. Об этом же идет речь на видео, которое опубликовала Нацполиция.

«Я до последнего знал и думал, что я там как охранник» — сказал Сайтарлы. На вопрос корреспондента о том, пытались ли греки выйти из квартиры, мужчина ответил, что «им никто не запрещал».

Папаниколау и Апостолас заявили, что считают заказчиком похищения Рослякову — она ничего не делала, когда их били, и заставила их отдать деньги. Адвокатка Елена Лопатюк считает, что Папаниколау мог оговорить ее подзащитную, чтобы ей отомстить. По словам адвокатки, они больше года не жили вместе, а до этого мужчина ее избивал, о чем она сообщала правоохранителям.

Сама Рослякова утверждает, что несколько месяцев назад ее в эту историю втянули другие люди.

«На меня вышли люди, мафия, и они меня принудили дать информацию про мужа и быть переводчиком», — заявила она в суде. По ее словам, она жалеет, что не обратилась в полицию, но эти люди говорили, что у них есть связи в правоохранительных органах и что Папаниколау депортируют. Видела их она только в масках и не знает, кто это. Эти люди, по ее словам, оформляли на нее квартиры, чтобы потом продать.

Якимовича греки тоже опознали, как человека, который их удерживал и пытал. Он заявил, что считает себя виноватым только частично — в пытках не участвовал.

«Никакой физической силы я не применял. В дальнейшем я согласен сотрудничать со следствием, чтобы они это увидели», — сказал в суде Якимович.

Прокурор Ярослав Бурлака просил арестовать всех подозреваемых. Он указывал, что они могут влиять на свидетелей и потерпевших. По словам Бурлака, еще не собраны все улики — договора о переоформлении недвижимости, доказательства снятия денег — и подозреваемые могут этому помешать. Также, по мнению обвинения, подозреваемые могут совершить еще преступление или скрыться от следствия. Адвокаты защиты просили о мере пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО.

Судья Виктор Корой арестовал всех подозреваемых на два месяца.