Николаевская пенсионерка отдала мошенникам ₴3 тысячи за «спасение» дочери, которая «устроила ДТП»

В Ингульском районе 76-летняя пенсионерка, пообщавшись мошенником, который представлялся сотрудником полиции, «спасла» дочь от уголовной ответственности, отдав мошенникам 3 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в николаевской области.

Ответив на звонок стационарного телефона, от собеседника женщина узнала о якобы дорожно-транспортном происшествии, которое устроила ее дочь. Мужчина, представившись полицейским, предложил помочь избежать ответственности за денежное вознаграждение.

Собрав свои сбережения, просто посреди улицы пенсионерка передала деньги незнакомцам. И только через сутки сообщила полицейским о совершенном в отношении нее преступлении.

По данному факту следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Также в полиции призвали граждан не вестись на подобные провокации со стороны мошенников. // Преступности.НЕТ