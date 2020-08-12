Николаевские оперативники задержали рецидивиста, который насиловал пожилых женщин

Оперативники управления уголовного розыска николаевской полиции в приграничном районе Херсонской области задержали 34-летнего жителя Николаевской области по подозрению в изнасиловании пожилых женщин.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В июне в Николаевском районе 80-летняя пенсионерка заявила в полицию об изнасиловании. Применив силу к пожилой женщине, неизвестный скрылся. В ходе проведения ряда следственно-оперативных действий, экспертных исследований николаевские полицейские установили личность насильника — им оказался 34-летней житель Николаевской области, неоднократно судимый за совершение действий сексуального насилия и изнасилования. Когда оперативники управления уголовного розыска николаевской полиции собрали всю доказательную базу, то задержали преступника.

-Сейчас следователи при поддержке прокуратуры, объявили преступнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование совершенное повторно», санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения, — отметил начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

Сегодня Центральный районный суд города Николаева по ходатайство следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 160 тысяч гривен.

Похожее сообщение о совершении насильственных действий полицейские получили и в ноябре прошлого года от 55-летней жительницы Витовского района. Сейчас правоохранители устанавливают причастность злоумышленника к совершению этого и аналогичных преступлений. // novosti-n.org