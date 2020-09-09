Николаевские полицейские задержали в Умани разбойника, который в марте с пистолетом ограбил магазин

Сотрудники полиции разыскали и задержали в Умане подозреваемого в разбойном нападении на мини-маркет в Вознесенске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, вечером 11 марта в магазин ворвался мужчина, лицо которого было скрыто шарфом, и выстрелил в потолок из пистолета. Он забрал из кассы 1400 гривен и скрылся с места преступления.

Личность нападавшего полицейские установили сразу же и объявили его в розыск. Задержали 22-летнего злоумышленника 8 сентября в Умани оперативные сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из черкасской полиции.

В Умани молодой человек работал, сам он родом из Винницы. Ранее он трудился в Одессе и именно оттуда отправился в поисках лучшего заработка. По дороге он остановился в Вознесенске, где и совершил разбойное нападение, потому что не было денег.

По словам злоумышленника, стартовый пистолет он нашел, пока эта информация проверяется.

Следователи Вознесенского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

9 сентября Вознесенский горрайоный суд избрал подозреваемому К., 1998 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток, сообщили в Вознесенской местной прокуратуре. // Преступности.НЕТ