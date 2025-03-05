Німеччина видала Україні ексзаступника керівника управління податкової служби, який понад 2 роки перебував у розшуку

В рамках міжнародно-правового співробітництва за результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина України для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Він підозрюється у пособництві зловживанню службовим становищем та службовому підробленні, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина затримали підозрюваного у грудні 2024 та передали в Україну. На міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області співробітники Нацполіції України передали підозрюваного слідчим ДБР, які склали процесуальні документи щодо його затримання.

Встановлено, що затриманий – колишній заступник керівника ГУ ДПС однієї з областей разом з колегами ініціювали проведення позапланової перевірки полтавського підприємця. Вони сфальсифікували акт перевірки і внесли до нього неправдиві відомості. В подальшому вони надіслали на адресу підприємця податкове повідомлення-рішення із заниженою сумою податку на додану вартість, та заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату. Завдяки таким махінаціям підприємець не перерахував до бюджету майже 1,3 млн грн податків.

Дізнавшись про здійснення досудового розслідування за вказаним фактом посадовець виїхав за межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим у серпні 2023 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора