НКЦК при РНБО України фіксує активне зростання фішингових атак з використанням теми вакцинації від COVID-19 в Україні

На початку пандемії у світі щодня реєструвалося понад 18 мільйонів фішингових повідомлень, пов’язаних з темою COVID-19. З середини 2020 року їх кількість поступово зменшувалась, а фішингові атаки стали більш направленими, їх тематика змінювалася – від доступності масок і тестів до розробки вакцин.

Наприкінці січня Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявив фішингову кібератаку, спрямовану на українських користувачів мережі Інтернет, основною темою якої був початок вакцинації від COVID-19 в Україні. Під час атаки на популярній хостинговій платформі було створено фейкову веб-сторінку, що імітувала сайт Міністерства охорони здоров’я України. Для розміщення сторінки атакуючі зареєстрували кілька доменів, які нагадували офіційний домен МОЗ України – moz.gov.ua. На цій фейковій сторінці було розміщено інформацію щодо початку з 25 січня обов’язкової вакцинації від COVID-19 із пропозицією завантажити файл (документ Word) із подробицями.

У цей документ було вбудовано шкідливий код (макрос), який при відкритті файлу приховано від користувача завантажує та виконує інший шкідливий скрипт, що забезпечує віддалене управління зараженим комп’ютером. Таким чином, атакуючі отримували повний доступ до комп’ютера жертви.

Національний координаційний центр кібербезпеки спільно з CSIRT-NBU та CERT-UA проаналізував усі етапи розвитку атаки та заблокував фішингові домени. У рамках реагування здійснюється інформування організацій, на які було спрямовано атаку.

Основні індикатори:

домен moz-gov-ua[.]com

домен moz-govua[.]com

домен mozgovua[.]com

У разі виявлення фішингових та фейкових сайтів, кіберінцидентів просимо одразу повідомляти Національний координаційний центр кібербезпеки (report@ncscc.gov.ua).

Рада національної безпеки і оборони України