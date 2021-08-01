Ночью в Киеве пьяный мужчина разбил стекло троллейбуса, который «ездит без маски»

На Троещине пьяный мужчина бросался на машины и разбил стекло троллейбуса.

Ночью в полицию поступило сообщение о мужчине, который в сильном алкогольном опьянении на проезжей части по адресу Маяковского 40 в Деснянском районе бросается на машины и разбил лобовое стекло троллейбуса.

На место происшествия сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции, мужчина был задержан.

Свои действия объяснить не смог. По его словам, троллейбус якобы ездит без маски.

Медики оказали помощь.

Мужчине придется нести юридическую ответственность за совершенное ночью. // УНН