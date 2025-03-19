Нотаріус за підробленими документами посвідчила продаж квартири померлого чоловіка у Голосіївському районі столиці

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса, яка допомогла шахраям заволодіти квартирою померлого чоловіка, посвідчивши підроблені документи.

Встановлено, що власник квартири по вул. Стратегічне шосе помер влітку 2023 року. Чоловік не мав спадкоємців, відтак його житло мало бути визнано відумерлою спадщиною і перейти у комунальну власність.

Однак, нерухомістю вирішили заволодіти інші люди шляхом шахрайства. Учасники схеми виготовили підроблену довіреність, «видану» власником квартири вже після смерті, зареєстрували її у нотаріуса та одразу ж продали квартиру ще одному учаснику схеми. Угоду купівлі-продажу посвідчила ця ж нотаріус.

Вартість квартири, якою заволоділи учасники шахрайства, становить майже 2 млн гривень. На квартиру накладено арешт. Прокуратура вживатиме заходи задля її повернення територіальній громаді міста Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури