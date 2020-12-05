Нотаріуса Київського міського округу затримали на хабарі майже 1,2 мільйона гривень

Крім того, затримали і посередника. Обом уже повідомлено про підозру. Санкцією статті передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Над викриттям та документуванням групи зловмисників працювали оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За даними слідства, до групи входили нотаріус Київського міського нотаріального округу та посередник.

Майже 1,2 мільйона гривень «винагороди» вони вимагали за сприяння у безперешкодній державній реєстрації речових прав на завод та вплив на реєстратора. А у разі відмови від їхніх послуг — обіцяли створити проблеми з реєстрацією. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень.

У п’ятницю, 4 грудня, нотаріуса та її спільника затримали під час отримання останньої частини неправомірної вигоди — 25 000 доларів США. Раніше було задокументовано одержання ними ще двох «траншів» — 16 тисяч доларів США та 28 тисяч гривень. Загальна сума неправомірної вигоди в еквіваленті національної валюти — майже 1 млн 200 тис. грн.

Під час розслідування кримінального провадження буде перевірятися причетність державного реєстратора однієї з райдержадміністрацій столичного регіону та інших осіб до вчинення цього злочину.

Наразі нотаріус та посередник затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України