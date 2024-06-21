Ноутбуки для військових за завищеною ціною – у Києві викрили підприємця у заволодінні понад ₴6,8 млн. держкоштів

Одна зі столичних військових частин уклала договір із компанією з постачання IT-продукції про закупівлю 1300 ноутбуків. Директор цієї компанії вирішив нажитися на військових та завищив ціну на ґаджети, обґрунтовуючи це ніби-то установкою операційної системи на девайси, яка не була встановлена.

Слідчі слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками ДВКР СБУ та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили директора компанії з постачання IT продукції у заволодінні понад 6,8 мільйонів гривень державних коштів, які були виділені на закупівлю ноутбуків для військових.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що між директором компанії та однією з військових частин Києва було укладено угоду щодо закупівлі 1300 ноутбуків за ціною понад 38 мільйонів гривень. Однак, посадовець вирішив нажитися на військових та заклав до договору додаткові витрати на фіктивне придбання ліцензійних ключів до операційних систем ноутбуків ще на суму понад 6,8 мільйонів гривень. Відтак, 35-річний зловмисник незаконно отримав зазначену суму на рахунок, які потім перевів у іноземну валюту та вивів за кордон.

Слідчі оголосили фігурантові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також за ч. 1 ст. 209 ККУ – розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з таким майном та у вчиненні дій, спрямованих на приховування володіння та місцезнаходження такого майна. Максимальне покарання передбачає до 12-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва