Новая «шарашка»? Разработчику фейковой «Дії» предложили стажировку в Минцифры

Задержанному разработчику фейковой «Дии» предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Но это не освободит его от уголовной ответственности, сообщил в Facebook первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

«Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример», — написал Енин.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковую «Дию». Также быстро его познакомили с Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве.

«Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за подделку все же придется», — отметил замглавы МВД.

В Офисе генпрокурора сообщали, что фейковую версию программы «Дия», с помощью которой можно было создавать поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации против коронавируса и водительских удостоверений, создал житель Запорожской области. Свою разработку 21-летний подозреваемый продавал в Telegram за 100 грн, а в рекламе писал, что благодаря применению «несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты».

В киберполиции уточнили, что в фейковом приложении пользователи могли изменить себе возраст, добавить любую фотографию или подделать сертификат о вакцинации против коронавируса.