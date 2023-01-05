Новгород-Сіверська поліція затримала місцевого мешканця, який завдав тяжкі тілесні ушкодження своїм родичам

Поліцейські Новгород-Сіверського районного відділу поліції затримали хлопця, який в ході раптово виниклої сварки побив молотком власну матір та брата. Потерпілих госпіталізовано до лікарні, а зловмисника поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Вчора до Новгород-Сіверського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний місцевий мешканець побив свої родичів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські встановили, що в ході раптово виниклої сварки хлопець побив молотком власну матір та брата. Потерпілі зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

З місця події поліція вилучила знаряддя злочину – молоток. Також вилучено інші речові докази.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області