Новгород-Сіверська поліція затримала місцевого мешканця, який завдав тяжкі тілесні ушкодження своїм родичам
Поліцейські Новгород-Сіверського районного відділу поліції затримали хлопця, який в ході раптово виниклої сварки побив молотком власну матір та брата. Потерпілих госпіталізовано до лікарні, а зловмисника поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Вчора до Новгород-Сіверського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний місцевий мешканець побив свої родичів.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Поліцейські встановили, що в ході раптово виниклої сварки хлопець побив молотком власну матір та брата. Потерпілі зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.
З місця події поліція вилучила знаряддя злочину – молоток. Також вилучено інші речові докази.
Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Досудове розслідування триває.
Головне управління Національної поліції в Чернігівській областіTweet