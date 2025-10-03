Нові факти розтрати майже ₴10 млн бюджету: у Києві оголошено підозри ще сімом фігурантам справ
Йдеться про чинних та колишніх посадовців структурних підрозділів КМДА та комерційних структур. Розкрадання на закупівлі солі, дорожнього обладнання, ліквідації амброзії та ремонту парку «Орлятко». Службова недбалість, службове підроблення і заволодіння коштами – злочини, які інкримінують фігурантам кримінальних проваджень.
Викрили нові факти махінацій з бюджетом співробітники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчих підрозділів поліції Києва та прокуратури. Серед підозрюваних:
– ексгенеральний директор Комунального об’єднання «Київзеленбуд», головний агроном та керівник товариства. Запровадили «схему» розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з ліквідації карантинних бур’янів (амброзії «полинолистої»). Завищення обсягів виконаних робіт призвело до майже 4,9 млн грн збитків,
– начальник служби комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» уклав економічно необґрунтований договір щодо закупівлі технічної солі за завищеною вартістю – 2 млн грн збитків,
– колишній начальник комунального підприємства “ШЕУ” по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району». Теж закупка за завищеними цінами. В цьому випадку обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків. Збитки 2 млн грн,
– ексначальник відділу КО «Київзеленбуд» та керівник підрядної організації – провели реконструкцію та благоустрій парку «Орлятко» у Солом’янському районі» зі збитками у понад 800 тис. грн.
Дії фігурантів справ, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності кваліфіковані:
– ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість),
– ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
– ч. 1, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в місті Києві, слідчих відділів Солом’янського та Деснянського управлінь поліції. Процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура, Солом’янська та Деснянська окружні прокуратури міста Києва.
