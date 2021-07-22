Новий очільник МВС пообіцяв, що «п’яну» ДТП із столичною суддею «не замнуть»

««Зім’ятою» в цій справі залишиться тільки «Audi» після зіткнення зі стовпом!».

Новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обіцяє, що справу судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яка влаштувала ДТП, не «замнуть».

Про це міністр написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Українські судді повинні бути взірцем поваги до Закону. Але, на жаль, так буває не завжди… Учора «Audi» судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, вказана особа мала ознаки алкогольного сп’яніння. Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ та соцмережі. При цьому вже є думки, що «справу намагаються зам’яти». Я відповідально заявляю, що «зім’ятою» в цій справі залишиться тільки «Audi» після зіткнення зі стовпом!», — написав Монастирський.

Очільник МВС наголосив, що для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це — порушник.

«Патрульні виконали свій обов‘язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів.

Перед Законом рівні усі!», — наголосив Монастирський.

Нагадаємо, 22 липня ввечері на Прирічній вулиці в Києві сталася ДТП. Водійка Audi не впоралась з машиною на заокругленні дороги, внаслідок чого врізалась у дерево, втративши одне із коліс. Пізніше з’ясувалося, що за кермом машини знаходилася суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва. За словами свідка, водійка знаходилася в неадекватному стані — мала «скляні» очі, не могла пояснити, хто вона і як її звати.

Після ДТП жінка поїхала з патрульними в лікарню на медобстеження, однак, на місці проходити «Драгер» вона начебто відмовилась.

З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля. // LB.ua