Новий одяг різних брендів на ₴25 мільйонів приховали серед вантажу гуманітарної допомоги

Речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску «Ягодин»

Виявити незаконну оборудку вдалося у результаті застосування профілів ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон.

У результаті додаткового огляду, спільна група оперативних співробітників та оглядовиків Луцького прикордонного загону, співробітників СБУ та Держмитслужби виявила незадекларований товар на суму понад 25 мільйонів гривень.

Серед «гуманітарки» правоохоронці виявили 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах.

Товар, що за попередньою оцінкою коштує 25 мільйонів 775 тисяч гривень, вилучено працівниками митниці.

ДПСУ