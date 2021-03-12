Новоспечений знайомий пограбував жінку у її будинку в Бучі (фото)

Ніколи не поспішайте довіряти випадковим знайомим, а тим більше ніколи одразу не запрошуйте незнайомців додому!

11 березня в місті Буча жінка випадково познайомилася з чоловіком і, як то часто буває, нові знайомі обмінялися номерами телефонів. Але чоловік був дуже наполегливим і вже за якихось кілька годин з презентом у руках стояв на порозі будинку жіночки.

Доки вечеряли і спілкувалися, все було добре, а як тільки господиня відволіклася, гість почав обшукувати будинок і збирати усі цінні речі.

Всього назбирав декілька тисяч гривень і більше 500 гр виробів із золота. На обурення жінки пригрозив тій вбивством, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Добре, що жінка миттєво звернулася до поліції і повідомила обставини злочину.

Працівники Бучанського РУП та Управління карного розшуку провели оперативно-розшукові заходи і змогли встановити «Казанову», який вже їхав на зустріч до нової жертви.

Більше того, запропонував новій знайомій одягти на себе всі прикраси і разом сходити до церкви задля їх очищення.

І таке буває! До церкви не потрапив, але ізолятор тимчасового тримання йому гарантовано!

Дякую поліцейським за оперативне розкриття тяжкого злочину!

Люди, не будьте легковажними і довірливими! Зловмисники від нас цього тільки й чекають.

Разом робимо Київщину безпечнішою!

P.S. Якщо впізнали цього «Дон Жуана», звертайтеся до Бучанської поліції!

Андрій Нєбитов, Поліція Київської області