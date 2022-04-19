Нововолинські поліцейські викрили 33-річного волинянина у вчиненні грабежу

Інцидент трапився учора, 18 квітня, у місті Нововолинськ.

Візуально знайомий хлопець побив 52-річного місцевого жителя та відібрав у нього мобільний телефон Xiaomi Redmi, вартістю 4 тис. грн. Постраждалий із заявою звернувся до поліції.

Співробітники кримінальної поліції Нововолинська оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель міста. Мобільний телефон вилучили.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області