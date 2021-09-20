Новые названия старых ловушек: в Украине обновили список финансовых «пирамид»

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Если сомневаетесь: вкладывать деньги в проект или не стоит, то поищите компанию в списке финансовых пирамид.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список компаний, в которые не стоит вкладывать деньги. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Список финансовых пирамид пополнился такими компаниями:

  1. PrimoTrade;
  2. Kiplar;
  3. LegacyFX (два адреса:https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/);
  4. TopTrade Group ;
  5. Alpha Portfolio Management Ltd;
  6. MaxiPlus (два адреса:https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/);
  7. TeleTrade.

Полный список из 84 сомнительных проектов можно посмотреть по ссылке.

Как узнать мошенников

Национальная комиссия составила список из 10 признаков фиктивности инвестиционных проектов:

  • вам обещают очень большой доход;
  • отсутствие разрешений, лицензий и регистрации в Украине;
  • агрессивной маркетинг;
  • отсутствие офиса – только онлайн коммуникация;
  • отсутствие аккредитации инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настоятельное предложение привлекать в проект друзей;
  • отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности на активы.

Если у вас возникли подозрения, за разъяснениями можно обратиться на «горячую» линию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: (044) 280-28-26. Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Елена Скобцева, Информатор

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