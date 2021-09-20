Новые названия старых ловушек: в Украине обновили список финансовых «пирамид»
Если сомневаетесь: вкладывать деньги в проект или не стоит, то поищите компанию в списке финансовых пирамид.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список компаний, в которые не стоит вкладывать деньги. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Список финансовых пирамид пополнился такими компаниями:
- PrimoTrade;
- Kiplar;
- LegacyFX (два адреса:https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/);
- TopTrade Group ;
- Alpha Portfolio Management Ltd;
- MaxiPlus (два адреса:https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/);
- TeleTrade.
Полный список из 84 сомнительных проектов можно посмотреть по ссылке.
Как узнать мошенников
Национальная комиссия составила список из 10 признаков фиктивности инвестиционных проектов:
- вам обещают очень большой доход;
- отсутствие разрешений, лицензий и регистрации в Украине;
- агрессивной маркетинг;
- отсутствие офиса – только онлайн коммуникация;
- отсутствие аккредитации инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настоятельное предложение привлекать в проект друзей;
- отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности на активы.
Если у вас возникли подозрения, за разъяснениями можно обратиться на «горячую» линию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: (044) 280-28-26. Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Елена Скобцева, ИнформаторTweet