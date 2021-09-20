Новые названия старых ловушек: в Украине обновили список финансовых «пирамид»

Если сомневаетесь: вкладывать деньги в проект или не стоит, то поищите компанию в списке финансовых пирамид.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список компаний, в которые не стоит вкладывать деньги. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Список финансовых пирамид пополнился такими компаниями:

Полный список из 84 сомнительных проектов можно посмотреть по ссылке.

Как узнать мошенников

Национальная комиссия составила список из 10 признаков фиктивности инвестиционных проектов:

вам обещают очень большой доход;

отсутствие разрешений, лицензий и регистрации в Украине;

агрессивной маркетинг;

отсутствие офиса – только онлайн коммуникация;

отсутствие аккредитации инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настоятельное предложение привлекать в проект друзей;

отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности на активы.

Если у вас возникли подозрения, за разъяснениями можно обратиться на «горячую» линию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: (044) 280-28-26. Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Елена Скобцева, Информатор