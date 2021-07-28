Новый интернет-развод: сдал банковскую карту в аренду и стал должником

Практика аренды банковских карт широко используется преступниками для отмывания криминальных денег, покупки через интернет наркотиков и тому подобного. Участие в таких схемах приравнивается правоохранительными органами к соучастию в преступной деятельности, однако это не останавливает некоторых отчаянных (или не очень умных) сограждан, которые хватаются за сомнительную возможность получить лишнюю копейку «на халяву».

На интернет-жаргоне, такие люди называются «дропами». Осознав эту готовность определенной категории пользователей оказывать услуги «дропов», интернет-мошенники придумали новую схему развода.

Пользователи Facebook сообщают о новом мошенничестве, жертвами которого становятся студенты и домохозяйки. От имени фейковых аккаунтов, злоумышленники предлагают желающим сдать во временную аренду свою банковскую карту. Взамен они обещают солидное денежное вознаграждение. Однако вместо заработка, подобный поступок приносит любителям интернет-халявы одни лишь проблемы.

Подобные объявления об аренде карт несложно найти в социальной сети Facebook, введя в поиске соответствующий запрос. Мошенники распространяют их в группах для любителей халявы и несложной подработки. Все подробности они обещают сообщить заинтересованным пользователям в личных сообщениях, обещая, что предложение – не лохотрон и как-то связано со ставками онлайн.

Одна из пользовательниц, попавшаяся на крючок мошенников, поспешила пожаловаться на развод в тематическом сообществе. По ее словам, после того, как она передала «арендаторше» доступ к онлайн-кабинету Приват24, та заблокировала ее.

Реакция большинства пользователей была ожидаемой: «неужели, кто-то еще ведется на такое?» — спрашивали они. «Я повелась, потому что деньги были нужны» — ответила пострадавшая, и есть все основания полагать, что она не единственная, кто попался на уловку мошенников.

«Неужели не понятно, что ни для чего хорошего вашу карту арендовать не будут?» — попытались вразумить женщину пользователи. «Наверное, они уже набрали кредитов, а вам отдавать», -высказала предположение другая женщина, которая посоветовала скорее звонить в банк и просит, чтобы служба безопасности заблокировала карты.

В подтверждение слов про оформление мошенниками кредитов, еще один комментатор процитировал пост об аналогичном эпизоде, когда вместо обещанной платы за аренду, мошенник «подарил» владелице карты оформленный кредит с процентами:

В дальнейшем, мошенники выводят кредитные деньги по цепочке подставных счетов, чтобы запутать след.

Получив изрядную порцию критических комментариев в свой адрес, пользовательница, добровольная отдавшая свой аккаунт мошенникам, удалила пост. Однако, мы считаем, что данный прецедент может послужить важным уроком для всех любителей халявы в интернете: никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте никому доступ к вашему банковскому аккаунту. В лучшем случае, на вас навесят долгов, в худшем – вы можете угодить за решетку за соучастие в отмывании преступных денег.

Андрей Майданик, internetua.com