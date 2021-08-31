Новый вид мошенничества – «сумасшедшие» деньги за аренду банковской карты

Правоохранительными органами такая деятельность может быть расценена как пособничество преступникам

Мошенники придумали новый способ финансовых манипуляций – предлагают украинцам сдать в аренду банковскую карту. Такие предложения можно найти в интернете, говорится в сюжете «Сегодня».

Подобные объявления гласят: мол, работать не нужно – деньги просто будут зачислять на карту. Однако этот бесплатный сыр тоже в мышеловке.

Больше тысячи гривен в час

Такие аферисты предлагают сумасшедшие деньги в обмен на банковскую карту украинца. Эксперты предупреждают: это обман, и очень опасный.

«Человек открывает счет, дает карточку, дает ПИН-код. Человек не знает, что будет происходить: ему кажется, что он не сделал ничего плохого. При всем при этом преступники через его счет обналичивают деньги. Происхождение этих денег очень сомнительно», – говорит эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

От имени собственника карты может происходить:

уклонение от налогов;

отмывание денег;

легализация крупных сумм наличных.

Одна из пострадавших – Екатерина. Девушка несколько недель сдавала свои карты в аренду. Но в конце концов почувствовала, что что-то не так.

«Получала один процент от суммы всех снятых денег. И чтобы получать больше, я решила открыть еще карты в других банках. Недавно я решила все это прекратить, потому что мне стали поступать странные звонки из банка: мол, почему мне на карту каждый день приходят деньги», – говорит девушка.

По словам эксперта по безопасности и бывшего полицейского Руслана Болгова, такая беспечность может даже довести до тюрьмы. Правоохранительными органами такая деятельность может быть расценена как пособничество мошенникам.

«Если на ваших карточках, которые вы продали, передали, будут проводиться финансовые махинации, вас могут привлечь по статье. Поэтому если вам предлагают сдать в аренду свою карточку, помните, что вы становитесь автоматически пособником мошенников», – предупреждает Болгов.

Более того, вместо прибыли от такой аферы мошенники могут оформить на собственника карты кредит, рассказывает корреспондент «Сегодня» Георгий Маринов.