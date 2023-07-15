Нью-йоркського архітектора звинувачують у скоєнні низки убивств

Він звинувачувався у трьох вбивствах і є головним підозрюваним у четвертому.

Про це повідомляє CNN.

У п’ятницю, 14 липня, підозрюваний серійний вбивця 59-річний Рекс Хойєрманн був заарештований після того, як його ДНК зіставили зі слідами на тілах жертв.

Арешт пов’язаний із вбивством чотирьох жінок, чиї тіла були знайдені з різницею у кілька днів наприкінці 2010 року.

Загорнуті в мішок тіла були виявлені біля пляжу Гілго на південному узбережжі Лонг-Айленда.

З того часу слідчі намагалися визначити, чи були вбивства скоєні однією людиною, чи кількома вбивцями. Але протягом понад десяти років справа ні до чого не призводила.

В останні роки слідчі використали складну технологію, щоб точно визначити місцезнаходження одноразових стільникових телефонів, які, на їхню думку, вбивця використав для зв’язку зі своїми жертвами за кілька годин до їх зникнення.

Слідчі використовували картографічну технологію, щоб визначити, звідки виходили дзвінки, і звузили коло пошуку до невеликого району, де жив містер Хойєрманн.

Потім, у четвер, 13 липня, Рекс Хойєрманн був взятий під варту. Він звинувачувався у трьох вбивствах і є головним підозрюваним у четвертому.

Хойєрманна залишили під вартою без права внесення застави. Він не визнав себе винним. Наступне судове засідання призначено на 1 серпня. // Букви