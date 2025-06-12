Обережно, фішинг! Шахраї розсилають листи, нібито від НБУ, зі шкідливими вкладеннями

Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла.

Про це повідомляє Національний банк України.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України.

Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями!

Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua