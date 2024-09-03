Обережно, кібершахрайська схема: «Отримай додаткові кошти на мобільний рахунок»

Маскуючись під відомі оператори зв’язку, зловмисники надсилають повідомлення у месенджерах або соцмережах про можливість отримання коштів на рахунок чи підключення додаткових послуг.

Як діють аферисти?

Створюють фейковий сайт мобільного оператора та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт

На сайті розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID.

Просять ввести конфіденційні дані, як-от паролі, фінансову інформацію задля входу в особистий кабінет.

Як захиститися від дій шахраїв?

Перевірте цю інформацію на офіційних сайтах та соцмережах операторів.

Не переходьте за підозрілими посиланнями.

Якщо ваш акаунт було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до свого оператора та зв’язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції.

Будьте обережними та дбайте про власну кібербезпеку.

Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області