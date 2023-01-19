Обережно, «перевертні»: поліція застерігає про небезпеку від візитерів у ваших оселях!

Минулої доби до Житомирського райуправління поліції надійшло два повідомлення від містян про крадіжки за схожих обставин.

Близько 12:40 на спецлінію 102 зателефонувала 83-річна пенсіонерка. Вона розповіла, що з її квартири зникли 18,5 тисяч гривень та золоті ювелірні вироби. За словами заявниці, близько 2-х годин тому до неї в квартиру заходила працівниця «газової служби», яка перевіряла лічильник. Приязна дівчина досить довго спілкувалася з господинею, а потім пішла.

Цього ж дня до поліції звернулась 53-річна житомирянка із заявою про крадіжку з квартири 5 тисяч гривень. Поліцейські з’ясували, що в обідню пору в помешканні була тільки 11-річна дівчинка. Вона відчинила двері невідомій жінці з двома дітьми. Незнайомка попросила у маленької господині води для її хлопчика. Тож дівчинка впустила візитерів у квартиру.

В обох випадках непрохані гості ніби й були на очах у мешканців квартир та нікуди не відлучались. Однак ні пенсіонерка, ні школярка не зачинили за ними двері. Тож поліцейські вважають, що разом з цими відвідувачами могли бути спільники, які й заходили слідом і знаходили гроші та цінності, поки всі були зайняті.

Нині правоохоронці встановлюють причетних до подій. Так, за словами пенсіонерки, її «гостя» віком близько 20 років, має світле волосся, була одягнена в куртку бежевого кольору, чорні штани.

А в іншій квартирі побували особи зі смаглявим кольором шкіри, старша жінка виглядає на близько 50 років, молодшій – на вигляд 18 років, вона була у світлій куртці та чорному взутті. Хлопчик віком близько 12 років, був у чорній куртці.

Тож поліцейські наполегливо закликають громадян не впускати до своїх осель незнайомців:

– якщо вони називаються представниками комунальних служб, обслуговуючих компаній, пошти, соціальними працівниками тощо – запрошуючи їх до оселі, обов’язково зачиняйте за ними вхідні двері та не залишайте таких відвідувачів на самоті;

– не демонструйте місце знаходження ваших документів та цінностей, не зберігайте в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби;

– якщо вас просять подати води чи викликати лікаря, або під іншими надуманими приводами намагаються потрапити до вашого житла – запропонуйте посильну допомогу, не запрошуючи незнайомців всередину;

– навчайте дітей правил безпеки, у тому числі щодо поведінки у разі відсутності дорослих.

Відділ комунікації поліції Житомирської області