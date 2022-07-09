Обережно! Шахраї ходять по квартирах літніх людей та вимагають гроші «на заміну газопроводу» та «установку аварійної сигналізації»

Дніпровською набережною два хлопці та дівчина ходять точково по квартирах літніх одиноких людей і збирають від 500 до 3000 гривень «на заміну газопроводу» і продають «установку аварійної сигналізації» на газову плиту.

Мешканка одного з будинків вже постраждала на 2500 тисяч грн, повідомили в пабліку Березняки та Русанівка.

Одного з шахраїв вдалось сфотографувати, він був з бейджиком, на ім’я Ігор Бурак, скоріш за все воно вигадане.

У «Київгаз» підтвердили, що Ігор Бурак у них не значиться і посвідчення іншої форми. Люди сподіваються, що поліція доведе цю справу до кінця.

УК